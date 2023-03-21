РФ обстреляла Одессу ракетами из Су-35: повреждено общежитие монастыря УПЦ МП (видео)

Истребители запустили с Черного моря 4 ракеты, украинские силы ПВО сбили половину. Глава ОП Андрей Ермак сообщил о повреждении трехэтажного дома на территории монастыря и 3 раненых.

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Российские военные вечером 21 марта выпустили по Одессе с моря ракеты из истребителей Су-35. Об этом сообщила в Telegram Одесская районная военная администрация (РВА).

В результате атаки есть пострадавшие — снаряды частично повредили гражданский дом, отметил глава Одесской РВА Юрий Крук.

По его словам, благодаря эффективной работе украинских сил ПВО часть ракет уничтожена. Подразделения ГСЧС по состоянию на 20:40 локализовали пожар, сообщил он.

Одесские паблики писали о разрушении трехэтажного здания площадью 200 квадратных метров и возгорании крыши.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в небе над Одесской областью силы и средствами ПВО воздушного командования "Юг" сбили 2 управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59.

Пуск ракет зафиксирован с акватории Черного моря.

Ракетный удар по Одессе: повреждено общежитие монастыря УПЦ МП

Издание "Думская" пишет, что из-за ракетного обстрела ВС РФ пострадало общежитие послушников одного из монастырей УПЦ МП.

"Четверо человек получили ранения. Трое из них легкой степени тяжести и один — средней", — отметили журналисты.

Главное управление ГСЧС в Одесской области ранее в общении с Фокусом заявило, что не подтверждает "прилет" по 3-этажному дому в одном из районов города.

Позднее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram об обстреле города 4 ракетами.

"Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а еще две, к сожалению, попали по городу. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря – известно о трех раненых", — отметил он.

Напомним, что 14 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области самолетами Су-24. Выпускали 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

В этот же день захватчики обстреляли жилой квартал Краматорска, 3 человека получили ранения.