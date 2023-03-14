Применили авиацию: ВС РФ нанесли удар по побережью Одессы, — ОК "Юг" (фото)

Пресс-служба командования сообщила, что в результате обстрела люди не пострадали, а вот зданиям был нанесен значительный урон.

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Во вторник, 14 марта, ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации. Информация об этом появилась на странице ОК "Юг" в Фейсбуке.

"Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П", — сообщает пресс-служба командования.

По информации военных, благодаря эффективному противодействию украинских систем ПВО ракеты противника были уничтожены над морем. Однако обломками и взрывной волной был поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.

Пострадавших в результате обстрела ВС РФ с применением авиации и ракет нет.

В ОК "Юг" украинцам еще раз напомнили, что побережье Черного моря сейчас является линией боевых действий и является крайне опасным.

"Следовательно соблюдение ограничений военного положения оправдано и целесообразно, в частности, для сохранения жизни", — подчеркнули в пресс-службе ОК.

ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области

Напомним, 14 марта стали известны новые детали утреннего обстрела Краматорска. В результате ракетного удара, по данным ГСЧС, разрушены 25 многоквартирных домов, детсад, музей и админздание. Один из пострадавших гражданских скончался в "карете" скорой помощи.

Ми уже информировали, что 14 марта ВС РФ обстреляли жилой квартал Краматорска. По информации Донецкой ОВА, россияне нанесли ракетный удар по центральной части города, в результате чего три человека получили ранения. СМИ, в свою очередь, сообщили об одном погибшем.