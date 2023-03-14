Применили авиацию: ВС РФ нанесли удар по побережью Одессы, — ОК "Юг" (фото)
Пресс-служба командования сообщила, что в результате обстрела люди не пострадали, а вот зданиям был нанесен значительный урон.
Во вторник, 14 марта, ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации. Информация об этом появилась на странице ОК "Юг" в Фейсбуке.
"Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П", — сообщает пресс-служба командования.
По информации военных, благодаря эффективному противодействию украинских систем ПВО ракеты противника были уничтожены над морем. Однако обломками и взрывной волной был поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.
Пострадавших в результате обстрела ВС РФ с применением авиации и ракет нет.
В ОК "Юг" украинцам еще раз напомнили, что побережье Черного моря сейчас является линией боевых действий и является крайне опасным.
"Следовательно соблюдение ограничений военного положения оправдано и целесообразно, в частности, для сохранения жизни", — подчеркнули в пресс-службе ОК.
Напомним, 14 марта стали известны новые детали утреннего обстрела Краматорска. В результате ракетного удара, по данным ГСЧС, разрушены 25 многоквартирных домов, детсад, музей и админздание. Один из пострадавших гражданских скончался в "карете" скорой помощи.
Ми уже информировали, что 14 марта ВС РФ обстреляли жилой квартал Краматорска. По информации Донецкой ОВА, россияне нанесли ракетный удар по центральной части города, в результате чего три человека получили ранения. СМИ, в свою очередь, сообщили об одном погибшем.