Застосували авіацію: ЗС РФ завдали удару по узбережжю Одеси, — ОК "Південь" (фото)

Пресслужба командування повідомила, що внаслідок обстрілу люди не постраждали, а ось будівлям було завдано значної шкоди.

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У вівторок, 14 березня, ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації. Інформація про це з'явилася на сторінці ОК "Південь" у Фейсбуці.

"Зайшовши з моря, літаки Су-24 у напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, ймовірно Х-31П", — повідомляє пресслужба командування.

За інформацією військових, завдяки ефективній протидії українських систем ППО ракети супротивника були знищені над морем. Однак уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.

Постраждалих внаслідок обстрілу ЗС РФ із застосуванням авіації та ракет немає.

У ОК "Південь" українцям ще раз нагадали, що узбережжя Чорного моря зараз є лінією бойових дій і є вкрай небезпечним.

"Отже, дотримання обмежень військового стану виправдане і доцільне, зокрема, для збереження життя", — підкреслили в пресслужбі ОК.

ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області

Нагадаємо, 14 березня стали відомі нові деталі ранкового обстрілу Краматорська. Внаслідок ракетного удару, за даними ДСНС, зруйновано 25 багатоквартирних будинків, дитсадок, музей та адмінбудівлю. Один із постраждалих цивільних помер у "кареті" швидкої допомоги.

Ми вже інформували, що 14 березня ЗС РФ обстріляли житловий квартал Краматорська. За інформацією Донецької ОВА, росіяни завдали ракетного удару по центральній частині міста, внаслідок чого троє людей отримали поранення. ЗМІ, зі свого боку, повідомили про одного загиблого.