ЗС РФ обстріляли житловий квартал Краматорська: є жертви (фото, відео)

За інформацією Донецької ОВА, росіяни завдали ракетного удару по центральній частині міста, внаслідок чого троє осіб зазнали поранень. ЗМІ, у свою чергу, повідомляють про одного загиблого.

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Близько 8:30 у мережі з’явились повідомлення про вибухи у Краматорську Донецької області. Пізніше у телеграмі опублікували відео з наслідками ворожого обстрілу.

На відео та фото видно, як рятувальники розбирають завали триповерхового будинку.

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко також опублікував фото з місця обстрілу. За його словами, внаслідок російської атаки поранено щонайменше трьох цивільних.

"Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок", — написав Кириленко.

Наслідки обстрілу ЗС РФ Краматорська зранку 14 березня Фото: Павло Кириленко / Facebook Наслідки обстрілу ЗС РФ Краматорська зранку 14 березня Фото: Павло Кириленко / Facebook Наслідки обстрілу ЗС РФ Краматорська зранку 14 березня Фото: Павло Кириленко / Facebook

Також посадовець заявив, що окрім рятувальників на місці працюють правоохоронці.

Кореспондент видання "Радіо Свобода" повідомив, що бачив одного загиблого. Внаслідок обстрілу частково зруйнований під’їзд будинку та пошкоджені будівлі, розташовані поряд.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Краматорська. Він підтвердив, що на місці загинула одна людина та виразив співчуття її рідним.

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", — написав Зеленський.

Нагадаємо, вчора на Харківщині бійці збили російський БПЛА. Як з’ясувалося пізніше, безпілотник був саморобним. Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" опублікував фото його уламків та пожартував, що саме так виглядає "імпортозаміщення" у РФ.

Також 13 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про наслідки ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, двоє людей загинуло.