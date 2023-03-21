РФ обстріляла Одесу ракетами із Су-35: пошкоджено гуртожиток монастиря УПЦ МП (відео)

Винищувачі запустили з Чорного моря 4 ракети, українські сили ППО збили половину. Голова ОП Андрій Єрмак повідомив про пошкодження триповерхового будинку на території монастиря та 3 поранених.

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Російські військові ввечері 21 березня випустили по Одесі з моря ракети з винищувачів Су-35. Про це повідомила у Telegram Одеська районна військова адміністрація (РВА).

Унаслідок атаки є постраждалі — снаряди частково пошкодили цивільний будинок, зазначив голова Одеської РВА Юрій Крук.

За його словами, завдяки ефективній роботі українських сил ППО частину ракет знищено. Підрозділи ДСНС станом на 20:40 локалізували пожежу, повідомив він.

Одеські паблікі писали про руйнування триповерхової будівлі площею 200 квадратних метрів та загоряння даху.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, у небі над Одеською областю сили та засобами ППО повітряного командування "Південь" збили 2 керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" Х-59.

Пуск ракет зафіксовано з акваторії Чорного моря.

Ракетний удар по Одесі: пошкоджено гуртожиток монастиря УПЦ МП

Видання "Думська" пише, що через ракетний обстріл ЗС РФ постраждав гуртожиток послушників одного з монастирів УПЦ МП.

"Чотири люди отримали поранення. Троє з них легкого ступеня тяжкості й одна — середньої", — зазначили журналісти.

Головне управління ДСНС в Одеській області раніше у спілкуванні із Фокусом заявило, що не підтверджує "приліт" по 3-поверховому будинку в одному з районів міста.

Пізніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram про обстріл міста 4 ракетами.

"Дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві, на жаль, потрапили по місту. Було пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря — відомо про трьох поранених", — зазначив він.

Нагадаємо, що 14 березня війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області літаками Су-24. Випускали 4 протирадіолокаційні ракети, ймовірно Х-31П.

Цього ж дня загарбники обстріляли житловий квартал Краматорська, 3 особи отримали поранення.