В Одессе прозвучала серия взрывов: что известно

Местные жители после серии взрывов пожаловались на сильный запах гари. В сети распространилась информация о повреждении трехэтажного дома, однако Фокусу эту информацию не подтвердили.

Related video

В Одессе 21 марта, примерно в 19:42, прозвучали взрывы, из некоторых районов города виден столб дыма. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Местные жители в Киевском районе города жалуются на резкий запах гари. После двух взрывов десяток машин скорой помощи и спасательной службы отправились в указанный район.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграм-канале, официальная информация о вражеской атаке на Одессу появится позже.

Местные СМИ распространили информацию, что в ходе взрывов пострадал 3-этажный дом в одном из районов города. Вместе с тем, как рассказали Фокусу в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, официально ведомство никакой информации не предоставляло и не подтверждает "прилет".

Напомним, 21 марта в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг удвоил количество кораблей в акватории Черного моря. Там находятся 12 кораблей, из которых два — с ракетами "Калибр".

Ранее, 20 марта, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в оккупированном Джанкое взрыв уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК".