Общий залп 16 ракет: РФ удвоила количество носителей "Калибров" в Черном море, — ОК "Юг"

По данным командования, всего на боевом дежурстве находятся 12 кораблей. В связи с этим по Украине сохраняется высокая угроза ракетных обстрелов.

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Корабельна группировка Военно-морского флота Российской Федерации в Черном море увеличилась почти вдвое. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-центре Оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

Так, по данным командования, по состоянию на 16 часов 21 марта враг вывел в акваторию Черного моря на боевое дежурство 12 кораблей, два из них имеют на борту крылатые ракеты "Калибр". При этом о подводных носителях ракет не сообщается.

Общий залп "Калибров" составляет 16 ракет. В ОК "Юг" добавили, что угроза ракетного удара по городам Украины остается высокой.

В Джанкое взрывы уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр"

20 марта в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в оккупированном Джанкое взрыв уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК".

21 марта "советник главы" Крыма Олег Крючков сообщил, что все беспилотники, атаковавшие город Джанкой вечером 20 марта, якобы были нацелены на гражданские объекты, но их удалось сбить.