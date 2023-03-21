"Влажные мечты": оккупанты опровергли уничтожение "Калибров" после атаки БПЛА в Джанкое

В нелегитимной администрации Крыма утверждают, что целью "украинских беспилотников" была гражданская инфраструктура, но все аппараты якобы были успешно уничтожены средствами ПВО.

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Так называемый "советник главы" Крыма Олег Крючков прокомментировал сообщения украинской разведки об уничтоженных ракетах "Калибр" во время взрывов в Джанкое в результате атаки беспилотников 20 марта. Он заявил, что это "влажные мечты клоунов". Об этом представитель оккупантов написал на своей странице в Telegram 21 марта.

"Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию", — заявил он.

По словам Крючкова, все беспилотники, атаковавшие город Джанкой вечером 20 марта, якобы были нацелены на гражданские объекты, но их удалось сбить.

Он утверждает, что один из БПЛА уничтожили над городским техникумом, он упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные беспилотники были сбиты над другими районами Джанкоя.

Кроме того, Олег Крючков заявил, что на атаковавших населенных пункт на севере полуострова беспилотниках была обнаружена аббревиатура США. Кроме взрывчатки в каждом БПЛА якобы была шрапнель (вид взрывчатого артиллерийского снаряда, — ред.)

Напомним, вечером 20 марта в Джанкое издались мощные взрывы. Сообщалось, что город атаковали беспилотники, несколько из них сбили. Местные жители рассказали, что после удара в некоторых местах пропало электричество.

Позже взрыв подтвердили в украинской разведке, сообщив, что таким образом были уничтожены ракеты морского базирования "Калибр", которые транспортировали железной дорогой. Однако официально Украина не взяла на себя ответственность за атаки. В ГУР заявили, что загадочные взрывы продолжают процесс демилитаризации РФ и готовят полуостров к деоккупации.

21 марта росСМИ сообщили, что в результате взрывов один мужчина попал в реанимацию, осколок от БПЛА попал ему в грудь. Также пострадали несколько объектов города, в частности, ЖД-вокзал.