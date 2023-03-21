"Вологі мрії": окупанти спростували знищення "Калібрів" після атаки БПЛА в Джанкої

У нелегітимній адміністрації Криму стверджують, що метою "українських безпілотників" була громадянська інфраструктура, але всі апарати нібито успішно були знищені засобами ППО.

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Так званий "радник голови" Криму Олег Крючков прокоментував повідомлення української розвідки про знищені ракети "Калібр" під час вибухів у Джанкої внаслідок атаки безпілотників 20 березня. Він заявив, що це "вологі мрії клоунів". Про це представник окупантів написав на своїй сторінці у Telegram 21 березня.

"Залізниця та інфраструктура не пошкоджені. Потяги прямують за розкладом", — заявив він.

За словами Крючкова, всі безпілотники, які атакували місто Джанкой увечері 20 березня, нібито були націлені на цивільні об'єкти, але їх вдалося збити.

Він стверджує, що один із БПЛА знищили над міським технікумом, він упав між навчальним корпусом та гуртожитком. Інші безпілотники були збиті над іншими районами Джанкоя.

Крім того, Олег Крючков заявив, що на населених пунктах, що атакували на півночі півострова безпілотниках, була виявлена абревіатура США. Крім вибухівки в кожному БПЛА нібито була шрапнель (вигляд вибухового артилерійського снаряда).

Нагадаємо, ввечері 20 березня в Джанкої видалися потужні вибухи. Повідомлялося, що місто атакували безпілотники, кілька із них збили. Місцеві жителі розповіли, що після удару у деяких місцях зникла електрика.

Пізніше вибух підтвердили в українській розвідці, повідомивши, що таким чином було знищено ракети морського базування "Калібр", які транспортували залізницею. Проте офіційно Україна не взяла на себе відповідальності за атаки. У ГУР заявили, що загадкові вибухи продовжують процес демілітаризації РФ і готують острів до деокупації.

21 березня росЗМІ повідомили, що в результаті вибухів один чоловік потрапив у реанімацію, уламок від БПЛА потрапив йому в груди. Також постраждали кілька об'єктів міста, зокрема залізничний вокзал.