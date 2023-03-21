Загальний залп 16 ракет: РФ подвоїла кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі, — ОК "Південь"

За даними командування, всього на бойовому чергуванні перебувають 12 кораблів. У зв'язку з цим по Україні зберігається висока загроза ракетного обстрілу.

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Корабельне угруповання Військово-морського флоту Російської Федерації у Чорному морі збільшилося майже вдвічі. Про це у вівторок, 21 березня, повідомили у пресцентрі Оперативного командування "Південь" Збройних сил України.

Так, за даними командування, станом на 16:00 21 березня ворог вивів в акваторію Чорного моря на бойове чергування 12 кораблів, два з них мають на борту крилаті ракети "Калібр". При цьому про підводні носії ракет не повідомляється.

Загальний залп "Калібрів" складає 16 ракет. В ОК "Південь" додали, що загроза ракетного удару по містах України залишається високою.

У Джанкої вибухи знищили російські крилаті ракети "Калібр"

20 березня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що в окупованому Джанкої вибух знищив російські крилаті ракети "Калібр НК".

21 березня "радник голови" Криму Олег Крючков повідомив, що всі безпілотники, які атакували місто Джанкой увечері 20 березня, нібито були націлені на цивільні об'єкти, але їх вдалося збити.