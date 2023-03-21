В Одесі пролунала серія вибухів: що відомо

Місцеві жителі після серії вибухів поскаржилися на сильний запах гару. У мережі поширилася інформація про пошкодження триповерхового будинку, проте Фокусу цю інформацію не підтвердили.

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В Одесі 21 березня, приблизно о 19:42, пролунали вибухи, з деяких районів міста видно стовп диму. Про це повідомляє кореспондент Фокусу.

Місцеві жителі у Київському районі міста скаржаться на різкий запах гару. Після двох вибухів десяток машин швидкої допомоги та рятувальної служби вирушили у вказаний район.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі, офіційна інформація про ворожу атаку на Одесу з'явиться пізніше.

Місцеві ЗМІ поширили інформацію, що під час вибухів постраждав 3-поверховий будинок в одному з районів міста. Водночас, як розповіли Фокусу в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, офіційно відомство жодної інформації не надавало та не підтверджує "приліт".

Нагадаємо, 21 березня в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ворог подвоїв кількість кораблів в акваторії Чорного моря. Там знаходяться 12 кораблів, з яких два — з ракетами "Калібр".

Раніше, 20 березня, у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що в окупованому Джанкої вибух знищив російські крилаті ракети "Калібр НК".