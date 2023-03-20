ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Краматорська, — ОВА (фото)

Внаслідок обстрілу, за словами мера Олександра Гончаренка, пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків. На момент публікації матеріалу у Краматорську пролунали нові вибухи.

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Російські війська вночі 20 березня завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Керівник Краматорської ОВА Олександр Гончаренко уточнив, що ЗС РФ здійснили обстріл по центральній частині міста. Внаслідок чого пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Рятувальники та комунальники розпочали ліквідацію наслідків обстрілів.

Зазначимо, що на момент написання новини у соціальних мережах писали про повторні удари росіян по Краматорську.

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Водночас Павло Кириленко розповів, що протягом ночі російські війська били по околицям Курахівської громади, внаслідок чого пошкоджено лінії електропередач. В Очеретинській громаді під вогнем були села Тоненьке та Північне. У Мар'їнській громаді під обстріл потрапили Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Вранці під обстріл з артилерії та "Градів" потрапила Авдіївка — є пошкодження на двох вулицях та на території АКХЗ.

На Горлівському напрямку в результаті ударів росіян по Костянтинівці одна людина була поранена, у місті пошкоджено три багатоповерхівки та три приватні будинки. Відомо про одного пораненого і три пошкоджені багатоповерхівки в Бахмуті.

Нагадаємо, 19 березня російські війська обстріляли із РСЗВ "Град" місто Кам'янське Запорізької області. За словами місцевих чиновників, внаслідок "прильотів" загинули троє людей. Ще двоє дістали поранення — їм надають необхідну допомогу.

17 березня окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці. За словами голови ОП Андрія Єрмака, обстріл прифронтового міста триває цілодобово.