Окупанти обстріляли "Градами" житловий будинок під Запоріжжям: є загиблі (мапа)

За словами місцевих чиновників, унаслідок "прильотів" загинули троє людей. Ще двоє дістали поранення — їм надають необхідну допомогу.

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Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Василівському районі Кам'янського Запорізької області. Про це в неділю, 19 березня, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Згідно з повідомленням ОВА, обстріл вели з реактивної системи залпового вогню "Град". Унаслідок влучення в житловий будинок загинули троє людей, ще двоє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості — їм надається медична допомога.

Кам'янське на карті бойових дій Фото: deepstatemap.live

"Небезпека для мирних жителів на лінії вогню не зникає. Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тож цілеспрямовано вбиває цивільних українців", — зазначили в Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, 17 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російські військові завдали 4 авіаударів по Авдіївці в Донецькій області. За його словами, обстріл прифронтового міста здійснюється цілодобово.

Раніше, 15 березня, ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури Харкова. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що в будинках навколо місця влучення вилетіли шибки.