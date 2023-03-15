ЗС РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова, — ОДА

За даними адміністрації, інформація щодо постраждалих поки не надходила. Мер міста Ігор Терехов уточнює, що ЗС РФ вели вогонь по житлових будинках та міській інфраструктурі.

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Росія обстріляла цивільну інфраструктуру Харкова. На місці руйнувань працюють екстрені служби. Про це повідомив у соцмережах голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", — написав голова ОДА.

У мережі пишуть, що ЗС РФ ймовірно здійснюють обстріл ракетами С-300.

Міський голова Ігор Терехов розповів, що в будинках навколо місця влучання повибивало шибки.

"В районі місця прильоту — жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура", — написав харківський мер.

Нагадаємо, впродовж 14 березня російські армійці обстріляли Херсонщину 78 разів. По регіону випустили близько 400 снарядів з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо людей.

Також 14 березня журналісти оприлюднили дані про високопоставлених військових Росії, підозрюваних у воєнних злочинах. Медіа повідомило, що наказ про обстріл Харкова касетними бомбами РБК-500 і 300-мм касетними боєприпасами від РСЗВ "Смерч" ймовірно підписав генерал-полковник ЗС РФ Олександр Журавльов.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Краматорська на Донеччині загинула одна людина. Також відомо про дев’ятьох поранених. ЗС РФ влучили по триповерховому будинку в центрі міста. Снаряд пошкодив під’їзд.

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. На Харківщині, на Сумщині та на Полтавщині споживачі вимушені деякий час бути без світла.