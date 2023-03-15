ВС РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова, — ОГА

По данным администрации, информация о пострадавших пока не поступала. Мэр города Игорь Терехов уточняет, что ВС РФ вели огонь по жилым домам и городской инфраструктуре.

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Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру Харькова. На месте разрушений работают экстренные службы. Об этом сообщил в соцсетях глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Враг в который раз ударил по гражданской инфраструктуре города. Предварительно, без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются", — написал глава ОГА.

В сети пишут, что ВС РФ предположительно производят обстрел ракетами С-300.

Городской голова Игорь Терехов рассказал, что в домах вокруг места попадания выбило стекла.

"В районе места прилета — ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура", — написал харьковский мэр.

Напомним, в течение 14 марта российские армейцы обстреляли Херсонскую область 78 раз. По региону выпустили около 400 снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека.

Также 14 марта журналисты обнародовали данные о высокопоставленных военных России, подозреваемых в военных преступлениях. Медиа сообщило, что приказ об обстреле Харькова кассетными бомбами РБК-500 и 300-мм кассетными боеприпасами от РСЗО "Смерч" предположительно подписал генерал-полковник ВС РФ Александр Журавлев.

В результате вражеских ракетных обстрелов Краматорска в Донецкой области погиб один человек. Также известно о девяти раненых. ВС РФ попали по трехэтажному зданию в центре города. Снаряд повредил подъезд.

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. В Харьковской, Сумской и Полтавской областях потребители вынуждены некоторое время быть без света.