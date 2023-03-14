"Вынужденный шаг": в трех областях Украины начали применять аварийные отключения света

Более лояльные ограничения для бытовых потребителей будут действовать в Киеве и Киевской области, где были введены стабилизационные отключения.

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В трех областях Украины, в частности в Харьковской, Сумской и Полтавской с сегодняшнего дня, 14 марта, вводят аварийные отключения света. Об этом сообщают на сайтах энергокомпаний.

Отключения света в Сумской области

В "Сумыоблэнерго" 14 марта заявили о необходимости аварийных отключений света в регионе.

"По распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго", в связи с низким уровнем напряжения, в сети по городу Сумы и области введены графики аварийных отключений (ГАО). Это вынужденный шаг, примененный для сохранения баланса в системе. О любых изменениях ситуации с электроснабжением мы будем сообщать на наших официальных ресурсах", — говорится в сообщении.

Отключения света в Харьковской области

В Харькове от 14 марта был введен график аварийных отключений. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

"С целью стабилизации ситуации в электросети в Харькове применяются графики аварийных отключений. Ориентировочно проблемный период до 13 часов", — сказал утром 14 марта представитель "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

По его словам, об отключении можно узнать, заполнив форму на сайте облэнерго.

13 марта харьковские энергетики обращались к жителям Харькова с просьбой сейчас снизить потребление электроэнергии. Такая необходимость связана с проведением обновительных работ на объектах НЭК "Укрэнерго".

"Из-за ракетной атаки 9 марта возникли серьезные повреждения в системе передачи электрической энергии. Чтобы их устранить, энергетики должны произвести срочный ремонт оборудования. Это приведет к дополнительной нагрузке на энергосистему, поэтому энергетики просят потребителей о помощи", — говорилось в сообщении.

Отключения света в Полтавской области

В "Полтаваоблэнерго" тоже предупредили потребителей, что им придется некоторое время побыть без электроснабжения.

"Вниманию потребителей электроэнергии! 14 марта в 10:11 НЭК "Укрэнерго" на территории Полтавской области применила график аварийных отключений (1-4 очередь). Призываем жителей области экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей. Спасибо всем, кто с пониманием относится к ситуации", — говорится в сообщении.

Сегодня, 14 марта, в ДТЭК сообщили об аварийных отключениях света в Киеве и Киевской области. Отмечается, что стабилизационные отключения вынужденная мера, поскольку из-за повреждения оборудования в результате ракетной атаки РФ по Украине энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.