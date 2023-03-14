"Вимушений крок": у трьох областях України почали застосовувати аварійні відключення світла

Більш лояльні обмеження для побутових споживачів діятимуть у Києві та Київській області, де запровадили стабілізаційні відключення.

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У трьох областях України, зокрема у Харківській, Сумській та Полтавській відсьогодні, 14 березня, запроваджують аварійні відключення світла. Про це повідомляють на сайтах енергокомпаній.

Відключення світла в Сумській області

В "Сумиобленерго" 14 березня заявили про необхідність аварійних відключень світла у регіоні.

"За розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго", у зв'язку із низьким рівнем напруги, у мережі по місту Суми та області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Це — вимушений крок, застосований для збереження балансу в системі. Про будь-які зміни ситуації з електропостачанням ми будемо повідомляти на наших офіційних ресурсах", — йдеться в повідомленні.

Відключення світла в Харківській області

У Харкові від 14 березня запровадили графік аварійних відключень. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на "Харківобленерго".

"З метою стабілізації ситуації в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень. Орієнтовно проблемний період до 13 години", — сказав вранці 14 березня речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

За його словами, про відключення можна дізнатися, заповнивши форму на сайті обленерго.

13 березня харківські енергетики зверталися до жителів Харкова з проханням зараз знизити споживання електроенергії. Така необхідність пов'язана з проведенням відновлювальних робіт на об'єктах НЕК "Укренерго".

"Через ракетну атаку 9 березня виникли серйозні пошкодження у системі передачі електричної енергії. Щоб їх усунути, енергетики повинні провести терміновий ремонт обладнання. Це призведе до додаткового навантаження на енергосистему, тому енергетики просять споживачів про допомогу", — йшлося в повідомленні.

Відключення світла в Полтавській області

У "Полтаваобленерго" теж попередили споживачів, що їм доведеться деякий час побути без електропостачання.

"До уваги споживачів електроенергії! 14 березня о 10:11 НЕК "Укренерго" на території Полтавської області застосувало графік аварійних відключень (1-4 черга). Закликаємо мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж. Дякуємо усім, хто з розумінням ставиться до ситуації", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 14 березня, у ДТЕК повідомили про аварійні відключення світла у Києві та Київській області. Зазначається, що стабілізаційні відключення — вимушена міра, оскільки через пошкодження обладнання внаслідок ракетної атаки РФ по Україні енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.