Обстріл Краматорська: у ОВА заявили, що кількість поранених зросла (фото, відео)

Прокуратура Донеччини проводить розслідування за фактом порушення звичаїв війни. Російська ракета пошкодила житлові будинки та дитячий садок.

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Сьогодні, 14 березня, ЗС РФ здійснили обстріл Краматорська. Внаслідок атаки поранено дев’ять цивільних та загинула одна людина. Про це повідомив у соцмережах Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.

Посадовець написав, що станом на 13:30 стало відомо вже про дев’ятьох поранених. Ще одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Краматорська.

"Росіяни вдарили ракетою по центру міста, пошкодили 9 багатоповерхівок, дитсадок, будівлю Ощадбанку та 2 цивільні автівки", — розповів Кириленко.

Наслідки обстрілу Краматорська сьогодні, 14 березня

За його словами, на місці нині працюють муніципальні служби та поліціянти.

"Росія щодня атакує мирні міста української Донеччини, зневажаючи всі правила ведення війни. За все відповість", — пообіцяв начальник Донецької ОВА.

Обстріл Краматорська 14 березня: РФ знову порушує закони війни

Пресслужба Донецької обласної прокуратури повідомила, що правоохоронці розслідують факт порушення законів та звичаїв війни. За їхніми даними, ЗС РФ здійснили ракетний обстріл центру Краматорська.

"Ракета загарбників влучила у багатоквартирний будинок, у результаті чого пошкоджено перекриття та стіну одного з під’їздів, потрощені вікна і балкони", — розповіли у прокуратурі.

Наслідки обстрілу Краматорська Фото: Обласна прокуратура Донецької області Наслідки обстрілу Краматорська Фото: Обласна прокуратура Донецької області Наслідки обстрілу Краматорська Фото: Обласна прокуратура Донецької області Наслідки обстрілу Краматорська Фото: Обласна прокуратура Донецької області Наслідки обстрілу Краматорська Фото: Обласна прокуратура Донецької області Наслідки обстрілу Краматорська Фото: Обласна прокуратура Донецької області

У пресслужбі заявили, що триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в результаті обстрілу Краматорська сьогодні частково зруйнований під’їзд триповерхового будинку. Також пошкоджені будівлі, розташовані поряд. Президент України Володимир Зеленський виразив співчуття рідним загиблої внаслідок атаки людини та пообіцяв, що винні будуть покарані.

За даними ДСНС, у місті зруйновано 25 багатоквартирних будинків. Також рятувальники розповіли, що постраждала людина загинула у кареті "швидкої".