Загиблий, поранені та зруйновані будинки: нові деталі ранкового обстрілу Краматорська (фото)

Унаслідок ракетного удару, за даними ДСНС, зруйновано 25 багатоквартирних будинків, дитсадок, музей та адмінбудівля. Один із постраждалих цивільних помер у "кареті" швидкої допомоги.

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Обстріл Краматорська сьогодні, 14 березня, призвів до смерті однієї людини та руйнування житлових будинків у місті. Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій України у своєму офіційному телеграм-каналі.

Обстріл Краматорська сьогодні: подробиці від ДСНС

Унаслідок обстрілу Краматорська, за інформацією рятувальників, було частково зруйновано 3-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

"Станом на 09:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в місті Краматорськ підрозділами ДСНС врятовано 3 людини, передані працівникам швидкої медичної допомоги. На жаль, у кареті швидкої медичної допомоги одна людина померла", — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Також рятувальники ліквідували пожежу на першому поверсі зруйнованого будинку, яка виникла внаслідок обстрілу Краматорська російськими окупантами.

Об 11:00 рятувальники завершили розбір зруйнованих елементів конструкцій багатоповерхівки.

Краматорськ 14 березня після обстрілу ЗС РФ Краматорськ 14 березня після обстрілу ЗС РФ Краматорськ 14 березня після обстрілу ЗС РФ

Обстріл Краматорська сьогодні: мер Олександр Гончаренко повідомив подробиці

Як повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці, одна з поранених під час обстрілу Краматорська жінок перебуває у тяжкому стані. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Окрім того, рятувальники дістали з-під завалів ще двох людей. Так під час обстрілу Краматорська сьогодні постраждали 4 особи.

Також унаслідок обстрілу Краматорська ЗС РФ було пошкоджено 25 багатоквартирних будинків, один приватний будинок, дитячий садок, музей та адміністративна будівля.

Обстріл Краматорська сьогодні: на місці руйнувань працюють представники спеціальних служб Обстріл Краматорська сьогодні: на місці руйнувань працюють представники спеціальних служб Обстріл Краматорська сьогодні: на місці руйнувань працюють представники спеціальних служб Обстріл Краматорська сьогодні: на місці руйнувань працюють представники спеціальних служб Обстріл Краматорська сьогодні: на місці руйнувань працюють представники спеціальних служб Обстріл Краматорська сьогодні: на місці руйнувань працюють представники спеціальних служб Обстріл Краматорська сьогодні: на місці руйнувань працюють представники спеціальних служб Обстріл Краматорська сьогодні: на місці руйнувань працюють представники спеціальних служб

Нагадаємо, 14 березня ЗС РФ обстріляли житловий квартал Краматорська. За інформацією Донецької ОВА, росіяни завдали ракетного удару по центральній частині міста, внаслідок чого троє людей отримали поранення. ЗМІ, зі свого боку, повідомили про одного загиблого.

Також 13 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про наслідки ворожих обстрілів одного з населених пунктів Куцурубського району. Унаслідок атаки зруйновано житлові будинки, двоє людей загинули.