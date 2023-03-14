Погибший, раненые и разрушенные дома: новые детали утреннего обстрела Краматорска (фото)
В результате ракетного удара, по данным ГСЧС, разрушены 25 многоквартирных домов, детсад, музей и админздание. Один из пострадавших гражданских скончался в "карете" скорой помощи.
Обстрел Краматорска сегодня, 14 марта, привел к смерти одного человека и разрушением жилых домов в городе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в своем официальном Телеграм-канале.
Обстрел Краматорска сегодня: подробности от ГСЧС
В результате обстрела Краматорска, по информации спасателей, был частично разрушен 3-этажный многоквартирный жилой дом.
"По состоянию на 09:30 на месте ракетного удара по жилому дому в городе Краматорск подразделениями ГСЧС спасены 3 человека, переданных работникам скорой медицинской помощи. К сожалению, в карете скорой медицинской помощи один человек скончался", — говорится в официальном сообщении ведомства.
Также спасатели ликвидировали пожар на первом этаже разрушенного дома, который возник в результате обстрела Краматорска российскими оккупантами.
В 11:00 спасатели завершили разбор разрушенных элементов конструкций многоэтажки.
Обстрел Краматорска сегодня: мэр Александр Гончаренко сообщил подробности
Как сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Фейсбуке, одна из раненых во время обстрела Краматорска женщин находится в тяжелом состоянии. Медики предоставляют ей всю необходимую помощь.
Кроме того, спасатели достали из-под завалов еще двух людей. Таким образом во время обстрела Краматорска сегодня пострадали 4 человека.
Также в результате обстрела Краматорска ВС РФ были повреждены 25 многоквартирных домов, один частный дом, детский сад, музей и административное здание.
Напомним,14 марта ВС РФ обстреляли жилой квартал Краматорска. По информации Донецкой ОВА, россияне нанесли ракетный удар по центральной части города, в результате чего три человека получили ранения. СМИ, в свою очередь, сообщили об одном погибшем.
Также 13 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о последствиях вражеских обстрелов одного из населенных пунктов Куцурубского района. В результате атаки разрушены жилые дома, два человека погибли.