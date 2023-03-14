Погибший, раненые и разрушенные дома: новые детали утреннего обстрела Краматорска (фото)

В результате ракетного удара, по данным ГСЧС, разрушены 25 многоквартирных домов, детсад, музей и админздание. Один из пострадавших гражданских скончался в "карете" скорой помощи.

Related video

Обстрел Краматорска сегодня, 14 марта, привел к смерти одного человека и разрушением жилых домов в городе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в своем официальном Телеграм-канале.

Обстрел Краматорска сегодня: подробности от ГСЧС

В результате обстрела Краматорска, по информации спасателей, был частично разрушен 3-этажный многоквартирный жилой дом.

"По состоянию на 09:30 на месте ракетного удара по жилому дому в городе Краматорск подразделениями ГСЧС спасены 3 человека, переданных работникам скорой медицинской помощи. К сожалению, в карете скорой медицинской помощи один человек скончался", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Также спасатели ликвидировали пожар на первом этаже разрушенного дома, который возник в результате обстрела Краматорска российскими оккупантами.

В 11:00 спасатели завершили разбор разрушенных элементов конструкций многоэтажки.

Краматорск 14 марта после обстрела ВС РФ Краматорск 14 марта после обстрела ВС РФ Краматорск 14 марта после обстрела ВС РФ

Обстрел Краматорска сегодня: мэр Александр Гончаренко сообщил подробности

Как сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Фейсбуке, одна из раненых во время обстрела Краматорска женщин находится в тяжелом состоянии. Медики предоставляют ей всю необходимую помощь.

Кроме того, спасатели достали из-под завалов еще двух людей. Таким образом во время обстрела Краматорска сегодня пострадали 4 человека.

Также в результате обстрела Краматорска ВС РФ были повреждены 25 многоквартирных домов, один частный дом, детский сад, музей и административное здание.

Обстрел Краматорска сегодня: на месте разрушений работают представители специальных служб Обстрел Краматорска сегодня: на месте разрушений работают представители специальных служб Обстрел Краматорска сегодня: на месте разрушений работают представители специальных служб Обстрел Краматорска сегодня: на месте разрушений работают представители специальных служб Обстрел Краматорска сегодня: на месте разрушений работают представители специальных служб Обстрел Краматорска сегодня: на месте разрушений работают представители специальных служб Обстрел Краматорска сегодня: на месте разрушений работают представители специальных служб Обстрел Краматорска сегодня: на месте разрушений работают представители специальных служб

Напомним,14 марта ВС РФ обстреляли жилой квартал Краматорска. По информации Донецкой ОВА, россияне нанесли ракетный удар по центральной части города, в результате чего три человека получили ранения. СМИ, в свою очередь, сообщили об одном погибшем.

Также 13 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о последствиях вражеских обстрелов одного из населенных пунктов Куцурубского района. В результате атаки разрушены жилые дома, два человека погибли.