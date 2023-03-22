Відпрацювали сили ППО: Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе, деталі

У Генштабі ЗСУ заявили, що вдалося збити 16 БПЛА із 21 запущеного окупантами. Однак загроза завдання ударів залишається по всій території України.

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У ніч на 22 березня Росія провела масовану атаку України дронами-камікадзе Shahed-136. Так, повітряна тривога почала звучати у північних областях майже одразу після 00:00, а вже о 00:27 Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу.

"Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові. Закликаємо мешканців перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога"", — йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали неодноразово повідомляли про вибухи та роботу ППО у Київській, Житомирській, Хмельницькій областях. У Хмельницькому навіть чули вибух.

Вибух у Хмельницькому

Потім роботу сил ППО підтвердили на Київщині.

"В області працює ППО! Дотримуйтесь інформаційної тиші – не знімайте і не викладайте в мережу роботу засобів ППО", — заявили у відомстві.

Також про роботу сил ППО писав у себе в Telegram голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко.

"На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото і відео роботи протиповітряної оборони!" — написав він.

Зазначимо, що повітряна тривога у багатьох областях припинилася лише під ранок. Вона тривала понад 4 години.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації зазначили, що не зафіксували прильотів в області.

"Прильотів на території області поки що не зафіксовано. Працюють сили ППО. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні.

Потім Київська міська військова адміністрація повідомила, що всі повітряні цілі, помічені навколо столиці, були збиті. Жертв та руйнувань не зафіксовано.

У Київській міській військовій адміністрації прокоментували нічну атаку дронами-камікадзе

Генштаб ЗСУ прокоментував нічну атаку дронами

У ранковому звіті від Генерального Штабу ЗСУ йдеться, що РФ провела масову атаку дронами-камікадзе Shahed-136. Проте українські захисники змогли знищити, за попередніми даними, 16 БПЛА із 21 запущеного окупантами.

"Загроза завдання ударів залишається по всій території України", — зазначили в Генштабі.

Також повідомлялося, що 21 березня РФ обстріляла Одесу ракетами із Су-35. Винищувачі запустили із Чорного моря 4 ракети, проте українські сили ППО збили половину з них. Голова ОП Андрій Єрмак повідомив про пошкодження триповерхового будинку на території монастиря та 3 поранених.