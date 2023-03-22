Отработали силы ПВО: Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе, детали

В Генштабе ВСУ заявили, что удалось сбить 16 БПЛА из 21 запущенного оккупантами. Однако угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины.

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В ночь на 22 марта Россия провела массированную атаку Украины дронами-камикадзе Shahed-136. Так, воздушная тревога начала звучать в северных областях почти сразу после 00:00, а уже в 00:27 Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе.

"Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы ПВО наготове. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога"", — говорится в сообщении.

Местные каналы в Telegram не единожды сообщали о взрывах и работе ПВО в Киевской, Житомирской, Хмельницкой областях. В Хмельницком даже слышали взрыв.

Взрыв в Хмельницком

Затем работу сил ПВО подтвердили в Киевской ОВА.

"В области работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину – не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО", — заявили в ведомстве.

Также о работе сил ПВО писал у себя в Telegram глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко.

"В Житомирской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!" — написал он.

Отметим, что воздушная тревога во многих областях прекратилась только под утро. Она продолжалась более 4 часов.

В Хмельницкой областной военной администрации отметили, что не зафиксировали прилетов в области.

"Прилетов на территории области пока не зафиксировано. Работают силы ПВО. Детали впоследствии", — говорится в сообщении.

Затем Киевская городская военная администрация сообщила, что все воздушные цели, которые были замечены вокруг столицы, были сбиты. Жертв и разрушений не зафиксировано.

В Киевской городской военной администрации прокомментировали ночную атаку дронами-камикадзе

Генштаб ВСУ прокомментировал ночную атаку дронами

В утренней своде от Генерального Штаба ВСУ говорится, что РФ провела массовую атаку дронами-камикадзе Shahed-136. Однако украинские защитники смогли уничтожить, по предварительным данным, 16 БПЛА из 21 запущенного оккупантами.

"Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины", — отметили в Генштабе.

Также сообщалось, что 21 марта РФ обстреляла Одессу ракетами из Су-35. Истребители запустили с Черного моря 4 ракеты, однако украинские силы ПВО сбили половину. Глава ОП Андрей Ермак сообщил о повреждении трехэтажного дома на территории монастыря и 3 раненых.