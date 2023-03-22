"Очередные преступные удары": Зеленский прокомментировал ночную атаку ВС РФ по Украине

Глава государства отметил фальшивые заявления Кремля о готовности начать мирные переговоры и напомнил, что только успех украинской армии на фронте реально приближает мир.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда, кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там решают отдать новый приказ на преступные удары. Соответствующее заявление 22 марта опубликовано вTwitter украинского лидера.

Он отметил, что с помощью более 20 иранских беспилотников и ракет российские захватчики решили устроить террор против гражданского населения. Глава государства подчеркнул, насколько влияют фальшивые заявления Кремля на готовность начать мирные переговоры.

"Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", — говорится в сообщении.

В столице также зафиксировали попытки уничтожить инфраструктуру. По информации КМВА, в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили около 8 БПЛА типа Shahed, которые были уничтожены. В военной администрации отметили важность соблюдения всех мер безопасности и пребывания в укрытиях в случае воздушной тревоги.

Напомним, ночью 22 марта ВС РФ ударили по общежитиям вблизи Киева. Спасатели зафиксировали, что разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий. На месте удара возник пожар, огонь удалось быстро ликвидировать. Также в результате атаки пострадал трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Спасатели и представители экстренных служб работают на месте происшествия, поскольку под завалами находятся еще люди.

По информации Генштаба, в ночь на 22 марта Россия провела масштабную атаку. В разных областях страны звучала воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ остановили атаку "шахедов" и уничтожили 16 из 21 ударных БПЛА. Ликвидировали вражескую технику преимущественно в зоне ответственности командования "Центр".