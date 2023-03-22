Ракетная атака на Запорожье: ВС РФ во время обстрела попали в жилой дом (фото, видео)

По информации ОП, под обстрелом противника оказались не только жилые дома, но и остров Хортица. Местных жителей призвали не выходить из укрытий до окончания тревоги.

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В Запорожье прозвучала новая серия взрывов и под огнем российских оккупантов оказались жилые дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 22 марта.

По словам представителей власти, российская армия в очередной атакует город Запорожье на юге страны и остров Хортица.

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем — жилые дома, также остров Хортица", — пишет Андрей Ермак.

В сети начали появляться кадр моментом попадания ракеты по жилому дому с людьми в городе, а также последствия данного удара. В домах поблизости разбиты окна и балконы, а по всему району начал распространяться черный густой дым.

В Запорожской областной военной администрации призвали граждан пребывать в безопасном месте до тех пор, пока не объявят об окончании воздушной тревоги. Также местных жителей попросили в очередной раз не распространять фото и видео с последствиями удара по сети, ведь это помогает противнику корректировать огонь.

"Атака продолжается. Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности. Держимся! С верой в ВСУ!", — говорится в сообщении.

На одном из роликов видно, что в жилой дом попала именно ракета. О количестве жертв и пострадавших пока что не сообщается, на месте работают спасатели, медики и правоохранительные органы.