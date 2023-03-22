Нічна атака РФ: кількість загиблих у Київській області збільшилась, — поліція (фото)

Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали у постраждалих будівлях гуртожитків і ліцею. Кількість жертв росте.

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Кількість загиблих унаслідок нічної атаки з 21 на 22 березня безпілотними дронами РФ по Київській області зросла до 7 осіб. Про це повідомляється у Telegram-каналі керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"7 загиблих, 9 травмованих унаслідок нічної атаки дронів по гуртожитках та навчальному закладу в одному із районів Київщини. Серед постраждалих одна дитина", — зазначено у звіті Нєбитова.

Також, за його словами, у ніч проти 22 березня на лінію "102" нацполіції надійшло понад 40 повідомлень від громадян про проліт повітряних об'єктів.

Загалом у Київській області під час чергової атаки окупантів безпілотниками сили безпеки й оборони збили 12 безпілотників.

Раніше рятувальники підтвердили, що внаслідок атаки було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус профліцею. Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 людей.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські захисники змогли знищити приблизно 16 безпілотників із 21, запущених окупантами.

Нагадаємо, сьогодні Фокус писав, що в ніч проти 22 березня Росія здійснила масовану атаку України дронами-камікадзе Shahed-136. Вибухи було чути у Київській, Житомирській і Хмельницькій областях.

Станом на ранок 22 березня було відомо, що у Київській області було пошкоджено 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Вранці повідомлялося, що троє людей загинули, ще семеро отримали поранення.