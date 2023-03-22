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Военный Фокус Российско-украинская война Атака Киевской области дронами-камикадзе 22 марта

Ночная атака РФ: число погибших в Киевской области возросло, — полиция (фото)

киевская область, общежитие, бпла, пожар, обстрел, атака рф
Разрушенное здание в Ржищеве Киевской области

Сотрудники ГСЧС продолжают разбор завалов в пострадавших зданиях общежитий и лицея. Число жертв растет.

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Число погибших в результате ночной атаки с 21 на 22 марта беспилотными дронами РФ по Киевской области выросло до 7 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова.

"7 человек погибло и 9 людей получили травмы в результате ночной атаки дронов по общежитиям и учебному заведению в одном из районов Киевщины. Среди пострадавших есть один ребенок", — указано в отчете Небитова.

Также, по его словам, в ночь на 22 марта на линию "102" нацполиции поступило более 40 сообщений от граждан о пролете воздушных объектов.

Всего в Киевской области во время очередной атаки оккупантов беспилотниками силы безопасности и обороны сбили 12 беспилотников.

БПЛА, киевщина, атака, 22 марта Fullscreen
БПЛА, киевщина, атака, 22 марта Fullscreen
БПЛА, киевщина, атака, 22 марта Fullscreen
БПЛА, киевщина, атака, 22 марта
БПЛА, киевщина, атака, 22 марта
БПЛА, киевщина, атака, 22 марта

Ранее спасатели подтвердили, что в результате атаки были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профлицея. Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек.

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники смогли уничтожить около 16 беспилотников из 21, запущенных оккупантами.

Напомним, сегодня Фокус писал, что в ночь на 22 марта Россия совершила массированную атаку Украины дронами-камикадзе Shahed-136. Взрывы были слышны в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

По состоянию на утро 22 марта было известно, что в Киевской области были повреждены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Утром сообщалось, что трое людей погибли, еще семеро получили ранения.