Ночная атака РФ: число погибших в Киевской области возросло, — полиция (фото)

Сотрудники ГСЧС продолжают разбор завалов в пострадавших зданиях общежитий и лицея. Число жертв растет.

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Число погибших в результате ночной атаки с 21 на 22 марта беспилотными дронами РФ по Киевской области выросло до 7 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова.

"7 человек погибло и 9 людей получили травмы в результате ночной атаки дронов по общежитиям и учебному заведению в одном из районов Киевщины. Среди пострадавших есть один ребенок", — указано в отчете Небитова.

Также, по его словам, в ночь на 22 марта на линию "102" нацполиции поступило более 40 сообщений от граждан о пролете воздушных объектов.

Всего в Киевской области во время очередной атаки оккупантов беспилотниками силы безопасности и обороны сбили 12 беспилотников.

Ранее спасатели подтвердили, что в результате атаки были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профлицея. Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек.

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники смогли уничтожить около 16 беспилотников из 21, запущенных оккупантами.

Напомним, сегодня Фокус писал, что в ночь на 22 марта Россия совершила массированную атаку Украины дронами-камикадзе Shahed-136. Взрывы были слышны в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

По состоянию на утро 22 марта было известно, что в Киевской области были повреждены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Утром сообщалось, что трое людей погибли, еще семеро получили ранения.