Обстріл будинку в Запоріжжі: у ПС ЗСУ пояснили, чому не оголосили повітряну тривогу (відео)

За словами спікера командування Повітряних сил Юрія Ігната, для атаки на Запоріжжя ЗС РФ, ймовірно, використали РСЗВ "Торнадо-С".

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У середу, 22 березня, Збройні сили Російської Федерації обстріляли житловий будинок у Запоріжжі з реактивної системи залпового вогню дальньої дії. Імовірно, йдеться про "Торнадо-С". Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Юрій Ігнат зазначив, що через велику швидкість реактивних ракет, що використовуються в таких системах, громадяни можуть не отримувати своєчасного сповіщення про загрозу обстрілу. Саме тому сирена у Запоріжжі пролунала вже після влучання у житловий будинок.

"Летить дуже швидко, від пуску до влучання секунди фактично, десятки секунд. Якщо є можливість сповістити, коли летить реактивна артилерія, то це, безумовно, робиться", — пояснив спікер.

Представник ПС ЗСУ також зазначив, що Запоріжжя — це прифронтове місто, яке знаходиться практично на лінії бойового дотику. За його словами, американські системи Patriot не змогли б уберегти мешканців подібних населених пунктів від такої небезпеки.

Ігнат навів приклад ізраїльські системи ППО, зазначивши, що вони можуть покрити лише невелику територію і зазвичай протистоять одиночним ракетним атакам.

"Ось ми маємо приклад ізраїльського "купола", проте там немає таких масованих обстрілів із РСЗВ, як у нас", — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 22 березня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріл росіянами Запоріжжя, зокрема цивільних об'єктів. У мережі також з'явилося відео з моменту влучання ракети по житловому будинку.

На обстріл окупантів відреагував президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео з наслідками удару. На той час було відомо про 18 постраждалих, зокрема 2 дітей. Всього повідомлялося про 11 госпіталізованих, 4 з яких перебувають у тяжкому стані.