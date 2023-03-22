Обстрел дома в Запорожье: в ВС ВСУ объяснили, почему не объявили воздушную тревогу (видео)

По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, для атаки на Запорожье ВС РФ, вероятно, использовали РСЗО "Торнадо-С".

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В среду, 22 марта, Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли жилой дом в Запорожье из реактивной системы залпового огня дальнего действия. Предположительно, речь идет о "Торнадо-С". Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Юрий Игнат отметил, что из-за большой скорости реактивных ракет, используемых в подобного рода системах, граждане могут не получать своевременного оповещения об угрозе обстрела. Именно поэтому сирена в Запорожье прозвучала уже после попадания в жилой дом.

"Летит очень быстро, от пуска до попадания секунды фактически, десятки секунд. Если есть возможность оповестить, когда летит реактивная артиллерия, то это безусловно делается", — объяснил спикер.

Представитель ВС ВСУ также указал на то, что Запорожье — это прифронтовой город, который находится практически на линии боевого соприкосновения. По его словам, американские системы Patriot не смогли бы уберечь жителей подобных населенных пунктов от такого рода опасности.

Игнат привел в пример израильские системы ПВО, отметив, то они могут покрыть только небольшую территорию и обычно противостоят одиночным ракетным атакам.

"Вот мы имеем пример израильского "купола", однако там нет таких массированных обстрелов из РСЗО, как у нас", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, что 22 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обстреле россиянами Запорожья, в частности гражданских объектов. В сети также появилось видео с моментом попадания ракеты по жилому дому.

На обстрел оккупантов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео с последствиями удара. К тому времени было известно о 18 пострадавших, в том числе 2 детей. Всего сообщалось о 11 госпитализированных, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.