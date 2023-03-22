Ракета ВС РФ попала в жилой дом в Запорожье: Зеленский призвал победить террор Москвы (видео)

По словам главы государства, российские террористы уничтожают города и людей в Украине. Захватчики совершили очередное преступление в спальном районе многотысячного города.

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Российские оккупанты 22 марта со зверской жестокостью обстреливали город Запорожье. Об этом написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", — написал президент.

По мнению президента, такое происшествие не должно превратиться "просто в обычный день" в Украине, в Европе или мире.

"Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить русский террор и защитить жизнь", — заключил глава государства.

Президент показал видео последствия попадания снаряда в дом. Ракета попала примерно в середину многоэтажки, на кадрах виден сильный пожар и выбитые стекла квартир. Пострадали и дома поблизости — в них разбиты окна и балконы. После обстрела видны клубы густого дыма.

А в местных пабликах показали фото другой, неразорвавшейся ракеты в ходе обстрела, которая торчит из крыши многоэтажки.

Одна из ракет осталась на крыше многоэтажки

К моменту публикации новости было известно о 18 пострадавших в Запорожье, среди них — два ребенка 7 и 9 лет. Еще 11 человек госпитализировали, из них 4 — в тяжелом состоянии, а 7 – в среднем, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Медицинскую помощь на месте прилета получили еще 5 человек, детей сейчас везут в медицинские учреждения, добавил секретарь. Информация о масштабах разрушения уточняется.

"На месте работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров. Подъехали коммунальные автобусы", — отметил Куртев.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал также об атаке острова Хортица.

Ракетная атака армии России по Запорожью: первые подробности

По данным Запорожской областной военной администрации (ОВА), никаких военных целей в многоэтажке и рядом с ней не было.

"Две российские ракеты в жилую многоэтажку – стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено в спальном районе многотысячного города", — отметили в ОВА.

Все соответствующие службы работают на месте и принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей.

Мэр Мелитополя Иван Федоров добавил, что армия России не способна победить украинских военных на фронте и показывает силу на гражданских.

Местный волонтер Стас Стойков находился дома во время попадания ракеты в многоэтажку.

"Мы с мамой сидели тут, после такого хочется работать и помогать еще больше, пока мы полностью не выгоним их из нашей страны", — прокомментировал он.

Полицейские перекрыли движение автотранспорта по улице Запорожской на участке от улицы Школьной до Прибрежной автомагистрали.

Напомним, что ВС РФ в ночь с 17 на 18 марта обстреливали Запорожье ракетами С-300. В результате было разрушено заведение общественного питания.

Еще один обстрел был 11 марта. Оккупанты попали ракетами в объект жизнеобеспечения областного центра, где проживали несколько тысяч гражданских.

Ночью 2 марта россияне нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе маленький ребенок.