"Еще одно военное преступление": оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300 (видео)

По словам местных чиновников, российская ракета разрушила заведение общепита в Запорожье. Еще один снаряд попал в жилой комплекс.

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В ночь с 17 на 18 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли город Запорожье ракетами С-300. Об этом стало известно из Telegram-канала Запорожской областной военной администрации.

"Враг совершил еще одно военное преступление. Держимся!" — говорится в публикации.

По данным ОВА, российские ракеты попали в один из объектов жилого комплекса в Запорожье. От взрывной волны в соседних домах были выбиты окна, а также повреждены фасады и крыши.

Последствия обстрела Запорожья

"Все соответствующие службы работают на месте. Информация о пострадавших уточняется", — завили в администрации.

Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночного ракетного обстрела в городе разрушено заведение общественного питания и нанесен ущерб близлежащим зданиям. По словам Куртева, обошлось без жертв.

"Люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы", — написал Куртев в Telegram.

Напомним, что 17 марта ВС РФ также атаковали территорию Украины дронами иранского производства. По данным Воздушного командования "Восток", три БПЛА были сбиты силами ПВО. Еще два беспилотника попали в инфраструктурный объект в Днепропетровской области.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, 17 марта российские оккупанты также нанесли 4 авиаудара по Авдеевке в Донецкой области. Он отметил, что обстрелы прифронтового города длятся круглосуточно.

Ранее, 15 марта, ВС РФ нанесли удар ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Харькова. По словам главы местной ОГА, обошлось без человеческих жертв.