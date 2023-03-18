Атака "Шахедов" по Украине: оккупанты попали в объект критической инфраструктуры

По данным Воздушного командования "Восток", россияне атаковали Днепропетровскую область ударными дронами, два из которых достигли своей цели.

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Вечером, 17 марта, Вооруженных силы Российской Федерации атаковали объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области Украины беспилотными летательными аппаратами. Об этом говорится на странице Воздушного командования "Восток" в Facebok.

В публикации уточняется, что россияне, предположительно, применили дроны иранского производства Shahed-131/136. Также сообщается, что в области были уничтожены три вражеских БПЛА.

В Днепропетровской области уничтожены три БПЛА

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, два российских дрона достигли своей цели и нанесли урон инфраструктурному объекту в городе Новомосковск Днепропетровской области. Он также добавил, что речь может идти о "Шахедах".

"Там серьезные разрушения. Работают все службы. Последствия атаки уточняются", — констатировал Лысак.

Два дрона ВС РФ попали в объект инфраструктуры

Кроме того, местные Telegram-каналы сообщали о работе ПВО во Львовской, Хмельницкой, Ровенской и Киевской областях.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что все воздушные цели, атаковавшие Киев, уничтожены силами ПВО.

"Еще раз благодарим их за отличную работу. По данным на этот момент — без жертв и разрушений. Информация уточняется.", – написал Попко.

Силами ПВО сбиты все дроны на Киевском направлении

Напомним, что утром, 14 марта, российские Вооруженные силы совершили ракетный обстрел Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Сообщалось о работе ПВО в Одесской области.

Ранее, 6 марта, ВС РФ выпустили по Украине 15 беспилотников иранского производства Shahed-131/136. По данным Воздушного командования ВСУ, 13 из них удалось сбить силами и средствами ПВО.

Еще мы писали о том, что в ночь на 1 марта ВС РФ атаковали территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed. Глава Полтавской ОВА сообщил о сбитии 5 БПЛА в области.