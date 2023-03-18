Атака "Шахедів" Україною: окупанти потрапили в об'єкт критичної інфраструктури

За даними Повітряного командування "Схід", росіяни атакували Дніпропетровську область ударними дронами, два з яких досягли своєї мети.

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Увечері, 17 березня, Збройні сили Російської Федерації атакували об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області безпілотними літальними апаратами. Про це йдеться на сторінці Повітряного командування "Схід" у Facebok.

У публікації уточнюється, що росіяни, ймовірно, застосували дрони іранського виробництва Shahed-131/136. Також повідомляється, що в області було знищено три ворожі БПЛА.

У Дніпропетровській області знищено три БПЛА

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, два російські дрони досягли своєї мети та завдали шкоди інфраструктурному об'єкту в місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Він також додав, що мова може йти про "Шахеди".

"Там серйозні руйнування. Працюють усі служби. Наслідки атаки уточнюються", — констатував Лисак.

Два дрони ЗС РФ влучили в об'єкт інфраструктури

Крім того, місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу ППО у Львівській, Хмельницькій, Рівненській та Київській областях.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що всі повітряні цілі, які атакували Київ, знищені силами ППО.

"Ще раз дякуємо їм за чудову роботу. За даними на цей момент — без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється", — написав Попко.

Силами ППО збиті всі дрони на Київському напрямку

Нагадаємо, що вранці, 14 березня, російські Збройні сили здійснили ракетний обстріл Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Повідомлялося про роботу ППО на Одещині.

Раніше, 6 березня, ЗС РФ випустили Україною 15 безпілотників іранського виробництва Shahed-131/136. За даними Повітряного командування ЗСУ, 13 із них вдалося збити силами та засобами ППО.

Ще ми писали про те, що в ніч проти 1 березня ЗС РФ атакували територію України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Голова Полтавської ОВ повідомив про збиття 5 БПЛА в області.