Атака РФ по Україні 14 березня: де лунали вибухи, деталі (фото)

У південних областях України помітили ворожі ракети. Повідомлялося про роботу ППО на Одещині.

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14 березня ЗС РФ знову здійснили ракетний обстріл по території України. Повітряна тривога тривала понад годину. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про ранкову атаку.

О 10-й ранку 14 березня в північних областях України (Київській, Чернігівській та Сумській) було оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин вона поширилася на Одеську, Херсонську та Миколаївську області.

Обстріл Одещини:

О 10:13 в регіоні оголосили повітряну тривогу, а за кілька хвилин в передмісті Одеси почули вибухи. У соцмережах невдовзі після цього з'явилися фото та відео інверсійних слідів, які залишають ракети ЗРК протиповітряної оборони. В місцевих телеграм-каналах повідомили про збиття українськими захисниками двох повітряних цілей ворога. О 10:45 в області пролунав відбій тривоги.

Пізніше з'явилася інформація, що по Одещині ворожі літаки Су-24 завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації. Інформація про це з'явилася на сторінці ОК "Південь" у Фейсбуці.

"Зайшовши з моря, літаки Су-24 у напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, ймовірно Х-31П", — повідомляє пресслужба командування.

За інформацією військових, завдяки ефективній протидії українських систем ППО ракети супротивника були знищені над морем. Однак уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих внаслідок обстрілу ЗС РФ із застосуванням авіації та ракет немає.

Миколаївська область:

У Миколаївській області повітряну тривогу оголосили о 10:14. Про відбій повідомили о 10:46, але вже за 10 хвилин повітряну тривогу було оголошено повторно.

"Ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з півночі та з півдня з повітря, – швидше за все, протирадарні. Шукають нашу ППО, а знайдуть лише те, що зараз без солі доїдають", — написав в своєму телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Об 11:11 повітряна тривога закінчилася.

Херсонська область:

О 10:14 пролунала повітряна тривога. У місцевих пабліках заявили про пуск ракет в напрямку Олеської області і успішну роботу ППО. О 10:36 у Херсоні пролунали 3 вибухи, а о 10:46 тривога закінчилася.

Пізніше в соцмережі з'явилося повідомлення, що Херсон окупанти обстріляли із РСЗВ "Град". Про це повідомив начальник пресслужби херсонської тактичної групи Грім, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук.

14 березня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ. В результаті загинула одна людина, четверо отримали поранення. Внаслідок обстрілу Краматорська ЗС РФ було пошкоджено 25 багатоквартирних будинків, один приватний будинок, дитячий садок, музей та адміністративна будівля.

13 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ЗС РФ обстріляли один із населених пунктів Миколаївської області Унаслідок атаки зруйновано житлові будинки, двоє людей загинули, 7-річну дитину з травмами ушпиталили до лікарні.