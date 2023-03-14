Атака РФ по Украине 14 марта: где раздавались взрывы, детали (фото)

В южных областях Украины заметили вражеские ракеты. Сообщалось о работе ПВО в Одесской области.

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14 марта ВС РФ снова произвели ракетные обстрелы по территории Украины. Воздушная тревога продолжалась больше часа. Фокус в одном материале собрал информацию о утренней атаке.

В 10 утра 14 марта в северных областях Украины (Киевской, Черниговской и Сумской) была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут она распространилась на Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Обстрел Одесщины:

В 10:13 в регионе объявили воздушную тревогу, а через несколько минут в пригороде Одессы услышали взрывы. В соцсетях вскоре после этого появились фото и видео инверсионных следов, покидающих ракеты ЗРК противовоздушной обороны. В местных телеграм-каналах сообщили о поражении украинскими защитниками двух воздушных целей врага. В 10:45 в области раздался отбой тревоги.

Позже появилась информация, что по Одесской области вражеские самолеты Су-24 нанесли ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации. Информация об этом появилась на странице ОК "Юг" в Facebook.

"Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П", — сообщает пресс-служба командования.

По информации военных, благодаря эффективному противодействию украинских систем ПВО ракеты противника были уничтожены над морем. Однако обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших в результате обстрела ВС РФ с применением авиации и ракет нет.

Николаевская область:

В Николаевской области воздушную тревогу объявили в 10.14. Об отбое сообщили в 10:46, но уже через 10 минут воздушная тревога была объявлена повторно.

"Те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, — скорее всего, противорадарные. Ищут нашу ПВО, а найдут только то, что сейчас без соли доедают", — написал в своем телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В 11.11 воздушная тревога закончилась.

Херсонская область:

В 10:14 раздалась воздушная тревога. В местных пабликах заявили о пуске ракет в направлении Олесской области и успешной работе ПВО. В 10:36 в Херсоне прогремели 3 взрыва, а в 10:46 тревога закончилась.

Позже в соцсети появилось сообщение, что Херсон оккупанты обстреляли из РСЗО "Град". Об этом сообщил начальник пресс-службы херсонской тактической группы Гримм, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук.

14 марта российские кафиры обстреляли город Краматорск. В результате погиб один человек, четверо получили ранения. В результате обстрела Краматорской ВС РФ было повреждено 25 многоквартирных домов, один частный дом, детский сад, музей и административное здание.

13 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ВС РФ обстреляли один из населенных пунктов Николаевской области В результате атаки разрушены жилые дома, два человека погибли, 7-летнего ребенка с травмами госпитализировали в больницу.