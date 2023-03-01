Нічна атака російських дронів: сили ППО збили 5 БПЛА у Полтавській області, – голова ОВА

Безпілотники іранського виробництва "Шахед" були помічені над Чернігівською, Сумською, Полтавською та Київською областями.

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У ніч проти 1 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами іранського виробництва "Шахед". У Полтавській області було зафіксовано роботу протиповітряної оборони, внаслідок чого було збито щонайменше 5 БПЛА. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

Під час запуску ворожих безпілотників було оголошено повітряну тривогу у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Кіровоградській областях, а також у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

[ + – ] Повітряна тривога була оголошена у 8 областях України

О 23:42 мер міста Кременчук Полтавської області Віталій Малецький написав у Telegram, що у місті пролунали звуки, що нагадують вибухи. О 00:13 Дмитро Лунін уточнив, що в області спрацювала ППО і повідомив про одну збиту повітряну ціль.

[ + – ] У Полтавській області зафіксовано роботу ППО

О 23:55 офіційний Telegram-канал поліції Київської області попередив про високу ймовірність атаки "Шахедів".

О 00:45 голова Полтавської ОВА додав, що згідно з попередніми даними, над Полтавською областю було збито п'ять російських дронів-камікадзе.

"Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БПЛА. Інформація уточнюється. Дякую за успішну роботу ППО! Зберігаємо спокій! Залишаємося в укриттях! Віримо у ЗСУ!", — написав чиновник.

[ + – ] Над Полтавською областю збито 5 БПЛА

Інформація про руйнування та жертви російської атаки поки не надходила.

Нагадаємо, що в ніч на 27 лютого ЗС РФ атакували іранськими дронами-камікадзе місто Хмельницький, внаслідок чого загинули двоє рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також в одному з районів Київської області в полі було виявлено уламки дрона, збитого вночі 27 лютого. Повідомлялося, що атака ворожих БПЛА Київщиною обійшлася без постраждалих та пошкоджень інфраструктури.

Увечері, 27 лютого, ЗС РФ ще раз атакувала територію України безпілотними літальними апаратами. У Дніпровському районі Дніпропетровської області силами та засобами зенітних ракетних військ України було знищено два БПЛА.