Ночная атака российских дронов: силы ПВО сбили 5 БПЛА в Полтавской области, – глава ОВА

Беспилотники иранского производства "Шахед" были замечены над Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областями.

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В ночь на 1 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами иранского производства "Шахед". В Полтавской области была зафиксирована работа противовоздушной обороны, в результате чего было сбито по меньшей мере 5 БПЛА. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

Во время запуска вражеских беспилотников была объявлена воздушная тревога в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в Никопольском районе Днепропетровской области.

[ + – ] Воздушная тревога была объявлена в 8 областях Украины

В 23:42 мэр города Кременчуг Полтавской области Виталий Малецкий написал в Telegram, что в городе прозвучали звуки, напоминающие взрывы. В 00:13 Дмитрий Лунин уточнил, что в области сработала ПВО и сообщил об одной сбитой воздушной цели.

[ + – ] В Полтавской области зафиксирована работа ПВО

В 23:55 официальный Telegram-канал полиции Киевской области предупредил о высокой вероятности атаки "Шахедов".

В 00:45 глава Полтавской ОВА добавил, что согласно предварительным данным, над Полтавской областью были сбиты пять российских дронов-камикадзе.

"Предварительно известно о сбитии до 5 вражеских БПЛА. Информация уточняется. Спасибо за успешную работу ПВО! Сохраняем спокойствие! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!", — написал чиновник.

[ + – ] Над Полтавской областью сбито 5 БПЛА

Информация о разрушениях и жертвах российской атаки пока не поступала.

Напомним, что в ночь на 27 февраля ВС РФ атаковали иранскими дронами-камикадзе город Хмельницкий, в результате чего погибли двое спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также в одном из районов Киевской области в поле были обнаружены обломки дрона, сбитого ночью 27 февраля. Сообщалось, что атака вражеских БПЛА по Киевщине обошлась без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

Вечером, 27 февраля, ВС РФ еще раз атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. В Днепровском районе Днепропетровской области силами и средствами зенитных ракетных войск Украины были уничтожены два БПЛА.