Ракета ЗС РФ поцілила в житловий будинок у Запоріжжі: Зеленський закликав перемогти терор Москви (відео)
За словами глави держави, російські терористи знищують міста й людей в Україні. Загарбники скоїли черговий злочин у спальному районі багатотисячного міста.
Російські окупанти 22 березня зі звірячою жорстокістю обстрілювали місто Запоріжжя. Про це написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.
"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета поцілила в багатоповерхову будівлю. Потрапляння по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", — написав президент.
На думку президента, така подія не повинна перетворитися "просто на звичайний день" в Україні, Європі чи світі.
"Треба більше єдності й рішучості світу, щоб скоріше перемогти російський терор і захистити життя", — сказав глава держави.
Президент показав відео наслідки влучення снаряда в будинок. Ракета поцілила приблизно в середину багатоповерхівки, на кадрах видно сильну пожежу та вибите скло квартир. Постраждали й будинки поблизу — у них розбиті вікна та балкони. Після обстрілу видно хмари густого диму.
А в місцевих пабліках показали фото іншої ракети, яка не розірвалася, під час обстрілу, вона стирчить з даху багатоповерхівки.
До моменту публікації новини було відомо про 18 постраждалих у Запоріжжі, серед них дві дитини 7 і 9 років. Ще 11 осіб госпіталізували, з них 4 — у тяжкому стані, а 7 — у середньому, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Медичну допомогу на місці прильоту отримали ще 5 осіб, дітей наразі везуть до медичних закладів, додав секретар. Інформація про масштаби руйнування уточнюється.
"На місці працюють рятувальники ДСНС і міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, соцзахисти, волонтери, міська асоціація шелтерів. Під'їхали комунальні автобуси", — зазначив Куртєв.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв також про атаку на острів Хортиця.
Ракетна атака армії Росії по Запоріжжю: перші подробиці
За даними Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА), жодних військових цілей у багатоповерхівці та поряд із нею не було.
"Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку — стратегічна ціль для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин скоєно в спальному районі багатотисячного міста", — зазначили в ОВА.
Усі відповідні служби працюють на місці та вживають усіх необхідних заходів безпеки для місцевих жителів.
Мер Мелітополя Іван Федоров додав, що армія Росії не здатна перемогти українських військових на фронті й показує силу на цивільних.
Місцевий волонтер Стас Стойков перебував удома під час влучення ракети в багатоповерхівку.
"Ми з мамою сиділи тут, після цього хочеться працювати й допомагати ще більше, поки ми повністю не виженемо їх із нашої країни", — прокоментував він.
Поліцейські перекрили рух автотранспорту вулицею Запорізькою на ділянці від вулиці Шкільної до Прибережної автомагістралі.
Нагадаємо, що ЗС РФ у ніч із 17 на 18 березня обстрілювали Запоріжжя ракетами С-300. Унаслідок цього було зруйновано заклад громадського харчування.
Ще один обстріл був 11 березня. Окупанти поцілили ракетами в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, де мешкали кілька тисяч цивільних.
Уночі 2 березня росіяни завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. Жертвами трагедії стали 13 людей, зокрема маленька дитина.