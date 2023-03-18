"Ще один воєнний злочин": окупанти атакували Запоріжжя ракетами С-300 (відео)

За словами місцевих чиновників, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування у Запоріжжі. Ще один снаряд потрапив до житлового комплексу.

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У ніч із 17 на 18 березня Збройні сили Російської Федерації обстріляли місто Запоріжжя ракетами С-300. Про це стало відомо із Telegram-каналу Запорізької обласної військової адміністрації.

"Ворог скоїв ще один воєнний злочин. Тримаємося!" — йдеться в публікації.

За даними ОВА, російські ракети влучили в один з об'єктів житлового комплексу у Запоріжжі. Від вибухової хвилі у сусідніх будинках було вибито вікна, а також пошкоджено фасади та дахи.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

"Всі відповідні служби працюють на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", — зауважили в адміністрації.

Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок нічного ракетного обстрілу в місті зруйновано заклад громадського харчування та завдано шкоди довколишнім будинкам. За словами Куртєва, обійшлося без жертв.

"Люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби", — написав Куртєв у Telegram.

Нагадаємо, що 17 березня ЗС РФ також атакувала територію України дронами іранського виробництва. За даними Повітряного командування "Схід", три БПЛА було збито силами ППО. Ще два безпілотники потрапили в інфраструктурний об'єкт у Дніпропетровській області.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, 17 березня російські окупанти також завдали 4 авіаударів по Авдіївці в Донецькій області. Він зазначив, що обстріл прифронтового міста триває цілодобово.

Раніше, 15 березня, ЗС РФ завдали удару ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харкова. За словами голови місцевої ОДА, обійшлося без людських жертв.