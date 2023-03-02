Зруйновано три поверхи: ЗС РФ ударили ракетою по житловому будинку у Запоріжжі (фото, відео)

За даними Запорізької ОВА, удар по житловому будинку, ймовірно, було завдано російськими ракетами С-300.

Related video

У ніч на 2 березня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по місту Запоріжжі, внаслідок чого постраждав багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

"Прокляті рашистські чудовиська знову підступно атакували нічне Запоріжжя. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерхового житлового будинку", — написав Куртєв.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Запоріжжя

У Telegram-каналах з'явилися фото та відео наслідків прильоту російської ракети по житловому будинку у Запоріжжі.

[ + – ] Під обстріл ЗС РФ потрапив будинок у Запоріжжі

[ + – ] Наслідки прильоту по житловому будинку у Запоріжжі

У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначили, що удару по багатоповерхівці, ймовірно, було завдано російськими ракетами С-300, внаслідок чого зруйновано три поверхи будівлі.

"Черговий терористичний акт здійснили війська Росії проти мирного населення! Годину тому ворог завдав ракетного удару (ймовірно С-300) по житловому будинку в обласному центрі. Снаряд зруйнував три поверхи." — Написали в ОВА.

[ + – ] Російська ракета влучила у житловий будинок

Інформація про загиблих та постраждалих наразі уточнюється. На місці події працюють рятувальники.

[ + – ] На місці прильоту працюють рятувальники

Нагадаємо, що 1 березня ЗС РФ атакувала територію України дронами-камікадзе. У Полтавській ОВА повідомили про знищення силами ППО п'ятьох ворожих безпілотників.

Увечері 1 березня росіяни також обстріляли ствольною артилерією калібру 152 мм та мінометами 5 місцевих територіальних громад Сумської області: Новослобідську, Краснопільську, Есманську, Шалигінську та Білопольську. Всього відомо про 31 приліт.

Раніше, 27 лютого, у Дніпровському районі Дніпропетровської області силами та засобами зенітних ракетних військ України було знищено два російські БПЛА. У Повітряному командуванні "Схід" зазначили, що ЗС РФ, ймовірно, використали дрони іранського виробництва "Shahed".