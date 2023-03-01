Обстріл 1 березня: під удар потрапили Полтавська та Сумська області

За інформацією голови ОВА Дмитра Луніна, удару було завдано по інфраструктурі Полтавської області. Також була інформація про вибухи у місті Суми, при цьому повітряна тривога не оголошувалась.

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У середу, 1 березня, ЗС РФ завдали ракетних ударів по території України. Після 19.00 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. О 19:12 про загрозу ракетного удару у себе в соцмережах написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", — написав Лунін.

Повітряна тривога тривала трохи більше години. За свідченнями очевидців, у Кременчуцькому районі було чути кілька вибухів. Повідомлялося і про вибухи у самому місті.

Сумська область

Пресслужба Сумської ОВА повідомила, що вибухи чули і в прикордонній з країною-агресором областю.

[ + – ] Повідомлення про вибухи у Сумській області

Повідомлялося про вибухи у місті Суми, при цьому повітряна тривога не оголошувалась.

За даними моніторингового сервісу Warmonitor, було щонайменше дві ракети Х-22 та одна фальш-ціль.

Увечері 1 березня повітряна тривога звучала двічі – у 10 областях України, окрім Полтавської та Сумської. Але вже о 19.20 по регіонах почали скасовувати повітряну тривогу.

У зведенні Сумської ОВА йшлося про те, що під час вечірньої повітряної тривоги близько 19.00 спрацювала ППО.

Станом на 21:00 1 березня, протягом дня росіяни обстріляли 5 місцевих територіальних громад: Новослобідська, Краснопільська, Есманська, Шалигинська, Білопільська. Зафіксовано 31 приліт. Серед іншого, для обстрілу прикордонного регіону використовувалася ствольна артилерія калібру 152 мм та міномети.

Чорнобаївка: снаряд, що потрапив до будинку, не здетонував

Херсонська ОВА повідомляла про наслідки обстрілу Чорнобаївки. Тут дивом не траплялося трагедії. Під час удару по житловому будинку, в якому знаходилася однорічна дитина, снаряд, що потрапив у будинок, не здетонував.

"Кілька годин тому російська артилерія атакувала Чорнобаївку. Ворог прицільно вдарив по будинку місцевих жителів", — йдеться у публікації.

Під час удару в будинку перебував однорічний хлопчик, у дитячій були вибиті вікна, дитину з травмами доправили до лікарні.

Життя хлопчика поза небезпекою, він із мамою ще протягом кількох днів пройде лікування, потім їх випишуть.

[ + – ] Про стан дитини розповіла директор Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк.

Раніше Фокус повідомляв, що з'ясувалося, звідки ЗС РФ обстрілюють деокупований Херсон. Журналісти проаналізували супутникові знімки та дійшли висновку, що військова база окупантів може перебувати у місті Гола Пристань, а також між селами Забарине та Стара Збур'ївка.

Нагадаємо, що, за інформацією мера Івана Федорова, у Мелітополі було підірвано базу ЗС РФ.