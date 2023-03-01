СМИ показали, откуда российские войска бьют по освобожденному Херсону (фото)

По информации журналистов, которые проанализировали снимки со спутников, военная база российских оккупантов может быть расположена в городе Голая Пристань, а также между селами Забарино и Старая Збурьевка.

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Российские военные обстреливают деоккупированный Херсон с базы, расположенной в Голой Пристани. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналисты медиа изучили спутниковые снимки сервиса Planet от 23 февраля. Они считают, что на снимках — одна из возможных военных баз оккупантов в городе Голая Пристань.

Она расположена в районе санатория "Гопры", на территории которого российские военные уже выкопали окопы и возвели укрепления.

[ + – ] Оккупанты построили укрепления и оборудовали оборонные позиции в районе санатория "Гопры" Фото: Радио Свобода

Также журналисты показали окопы и укрепления противника, которые расположены между селами Забарино и Старая Збурьевка. Протяженность этих сооружений – более 10 километров.

[ + – ] Окопы и укрепления противника, которые расположены между селами Забарино и Старая Збурьевка. Фото: Радио Свобода

Напомним, 21 февраля войска Российской Федерации обстреляли Херсон с реактивных систем залпового огня во время обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Оккупанты ударили по жилому кварталу, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частных гаражах, а также автомобилях. Несколько домов получили существенные повреждения, и часть квартир сгорело дотла в результате попадания.

Фокус также писал о том, что 20 февраля, российские военные атаковали Херсон зажигательными снарядами. В 22:38 прозвучал сигнал воздушной тревоги. После этого местные жители заметили в небе белые точки, похожие на фейерверк. Это были зажигательные заряды, которыми противник атаковал город.