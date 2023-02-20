Палят дома: ВС РФ атаковали Херсон зажигательными зарядами (видео)

Зажигательные заряды, которыми оккупанты атаковали недавно освобожденный ВСУ город, падали прямо на крыши многоэтажных домов.

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В понедельник, 20 февраля, российские военные атаковали Херсон зажигательными снарядами. Об этом сообщает "Суспильне".

Первые взрывы раздались около 21:20. Воздушная тревога в городе объявлена не была.

В 22:38 прозвучал сигнал воздушной тревоги. После этого местные жители заметили в небе белые точки, похожие на фейерверк. Это — зажигательные заряды, которыми противник атаковал город.

На видео, которое разместили в местных пабликах, видно, как ослепительные белые точки падают прямо на крыши многоэтажных жилых домов.

На данный момент информации о раненых или убитых в результате атаки на Херсон не поступало.

Напомним, 16 февраля российские оккупанты убили супружескую пару на Херсонщине. Из-за российских обстрелов села Змиевка Бериславского района погибли супруги – мужчина и женщина.

Фокус также писал о том, что в феврале интенсивность обстрелов Херсонщины увеличилась. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал местных жителей добровольно эвакуироваться до полного освобождения региона украинскими защитниками.