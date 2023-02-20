Палять будинки: ЗС РФ атакували Херсон запальними зарядами (відео)

Запальні заряди, якими окупанти атакували нещодавно звільнене ЗСУ місто, падали просто на дахи багатоповерхових будинків.

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У понеділок, 20 лютого, російські військові атакували Херсон запальними снарядами. Про це повідомляє "Суспільне".

Перші вибухи пролунали близько 21:20. Повітряної тривоги в місті оголошено не було.

О 22:38 пролунав сигнал повітряної тривоги. Після цього місцеві жителі помітили в небі білі точки, схожі на феєрверк. Це — запальні снаряди, якими противник атакував місто.

На відео, яке розмістили в місцевих пабліках, видно, як сліпучі білі крапки падають просто на дахи багатоповерхових житлових будинків.

Наразі інформації про поранених або вбитих унаслідок атаки на Херсон не надходило.

Нагадаємо, 16 лютого російські окупанти вбили подружню пару на Херсонщині. Через російські обстріли села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік і жінка.

Фокус також писав про те, що у лютому інтенсивність обстрілів Херсонщини збільшилась. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав місцевих мешканців добровільно евакуюватись до повного звільнення регіону українськими захисниками.