"Знали, куди бити": російські окупанти вбили подружжя на Херсонщині, — ОВА

Снаряд окупантів влучив у будинок, де перебували двоє людей, повідомляють в військовій адміністрації регіону.

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Російські окупанти обстріляли село Зміївка на Херсонщині. В результаті загинуло двоє людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік та жінка. На світанку в їхню оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей. Російські артилеристи знали куди били. Це — цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини", — розповіли в ОВА.

За інформацією ОВА, за останню добу російські загарбники 52 рази атакували Херсонщину з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та БпЛА.

Також 21 раз ЗС РФ впродовж останньої доби били по житлових кварталах Херсона. Зафіксовані влучання у ботанічний сад, причал та в оселі херсонців. Через російські обстріли 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Російська армія може завдати чергового ракетного удару по Україні сьогодні, 16 лютого. Про це в ефірі телемарафону розповіла голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти змушені запускати над Україною повітряні кулі з відбивачами через зміну тактики та нестачу професійного обладнання.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону 16 лютого заявив, що РФ почала готувати проти України масований ракетний удар на 24 лютого. Він заспокоїв українців, що ЗСУ готові відбивати російські атаки.