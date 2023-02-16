Змінюють тактику: РФ може сьогодні зробити новий масований обстріл, — ОК "Південь" (відео)

Окупанти намагатимуться тиснути на українців напередодні річниці великої війни. Армія Росії змушена запускати повітряні кулі з відбивачами через брак професійного обладнання, наголосило командування "Південь".

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Російська армія може завдати чергового ракетного удару по Україні 16 лютого. Про це повідомила в ефірі єдиного телемарафону голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Цілком можливо, оскільки ми говоримо про те, що вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною", — пояснила вона.

Гуменюк згадала попередні хвилі масованих ракетних ударів окупантів і співвідношення запущених ракет та знищених силами протиповітряної оборони України.

"Готуються тиснути на нас із наближенням річниці повномасштабного вторгнення", — пояснила військова.

За словами Гуменюк, окупанти змушені запускати повітряні кулі з відбивачами над Україною через зміну тактики та нестачу професійного обладнання.

"Спостерігаємо, робимо висновки. Наші фахівці вивчають, що саме може бути після цієї зміни тактики", — додала вона.

Масована атака ЗС РФ на 23-24 лютого

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Ми — Україна" 16 лютого допустив можливість спроби масованої атаки ЗС РФ 23-24 лютого.

"Вони готуються та намагатимуться 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього потрібно спокійно ставитися, ми до цього готові. Я думаю, ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як "приймали" за один день 120 ракет. Упораємося і з цим днем", — підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, що вночі 16 лютого окупанти провели ракетну атаку по Україні та запускали безпілотники. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про поцілення в низці регіонів.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про запуск 32 крилатих ракет армією супротивника, українські сили ППО збили 16 цілей. Ракети Х-22 поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, оскільки ЗСУ ще не мають засобів для знищення цих снарядів.

Військові РФ 15 лютого запустили в повітряний простір України повітряні кулі з кутовими відбивачами, на Київщині вдало спрацювали засоби ППО.