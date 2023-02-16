Меняют тактику: РФ может сегодня совершить новый массированный обстрел, — ОК "Юг" (видео)

Оккупанты будут пытаться давить на украинцев накануне годовщины большой войны. Армия России вынуждена запускать воздушные шары с отражателями из-за нехватки профессионального оборудования, подчеркнуло командование "Юг".

Related video

Российская армия может нанести очередной ракетный удар по Украине 16 февраля. Об этом сообщила в эфире единого телемарафона глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Вполне вероятно, поскольку мы говорим о том, что они выискивают новую тактику, которая будет для них результативной", — пояснила она.

Гуменюк вспомнила предыдущие волны массированных ракетных ударов оккупантов и соотношение запущенных ракет и уничтоженных силами противовоздушной обороны Украины.

"Готовятся давить на нас с приближением годовщины полномасштабного вторжения", — объяснила военная.

По словам Гуменюк, оккупанты вынуждены запускать воздушные шары с отражателями над Украиной из-за смены тактики и нехватки профессионального оборудования.

"Наблюдаем, делаем выводы. Наши специалисты изучают, что именно может быть после этого изменения тактики", — добавила она.

Массированная атака ВС РФ на 23-24 февраля

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала "Мы-Украина" 16 февраля допустил попытку массированной атаки ВС РФ 23-24 февраля.

"Они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться, мы к этому готовы. Я думаю, мы уже понимаем, что такое атаки после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, что ночью 16 февраля оккупанты провели ракетную атаку по Украине и запускали беспилотники. Глава Офиса президента Андрей Ермак завил о попаданиях в ряде регионов.

Воздушные силы ВСУ отчитались о запуске 32 крылатых ракет армией противника, украинские силы ПВО сбили 16 целей. Ракеты Х-22 попали в объекты критической инфраструктуры, поскольку у ВСУ еще нет средств для уничтожения данных снарядов.

Военные РФ 15 февраля запустили ввоздушное пространство Украины воздушные шары с угловыми отражателями, в Киевской области удачно сработали средства ПВО.