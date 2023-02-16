"Знали, куда бить": российские оккупанты убили супружескую пару на Херсонщине, — ОВА

Снаряд оккупантов попал в дом, где находились два человека, сообщают в военной администрации региона.

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Российские оккупанты обстреляли село Змиевка на Херсонщине. В результате погибли два человека. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Из-за российских обстрелов села Змиевка Бериславского района погибли супруги – мужчина и женщина. На рассвете в их дом попал вражеский снаряд, который оборвал жизнь двух мирных людей. Российские артиллеристы знали куда били. Это — целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины", — сообщили в ОВА.

По информации ОВА, за последние сутки российские захватчики 52 раза атаковали Херсонщину из РСЗО, артиллерии, минометов, танков и БПЛА.

Также 21 раз ВС РФ на протяжении последних суток избивали по жилым кварталам Херсона. Зафиксированы попадания в ботанический сад, причал и дома херсонцев. Из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Российская армия может нанести очередной ракетный удар по Украине сегодня, 16 февраля. Об этом в эфире телемарафона рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты вынуждены запускать над Украиной воздушные шары с отражателями из-за изменения тактики и нехватки профессионального оборудования.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона 16 февраля заявил, что РФ начала готовить против Украины массированный ракетный удар на 24 февраля. Он успокоил украинцев, что ВСУ готовы отбивать российские атаки.