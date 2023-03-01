ЗМІ показали, звідки російські війська б'ють по звільненому Херсону (фото)

За інформацією журналістів, які проаналізували знімки із супутників, військова база російських окупантів може бути розташована в місті Гола Пристань, а також між селами Забарине та Стара Збур'ївка.

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Російські військові обстрілюють деокупований Херсон із бази, розташованої в Голій Пристані. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Журналісти медіа досліджували супутникові знімки сервісу Planet від 23 лютого. Вони вважають, що на знімках одна з можливих військових баз окупантів у місті Гола Пристань.

Вона розташована в районі санаторію "Гопри", на території якого російські військові вже викопали окопи та звели укріплення.

[ + – ] Окупанти збудували укріплення й обладнали оборонні позиції в районі санаторію "Гопри" Фото: Радио Свобода

Також журналісти показали окопи та зміцнення противника, які розташовані між селами Забарине та Стара Збур'ївка. Протяжність цих споруд — понад 10 км.

[ + – ] Окопи та зміцнення противника, які розташовані між селами Забарине та Стара Збур'ївка Фото: Радио Свобода

Нагадаємо, 21 лютого війська Російської Федерації обстріляли Херсон із реактивних систем залпового вогню під час звернення президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. Окупанти вдарили по житловому кварталу, об'єктах критичної інфраструктури, дитячого садка, лікарні, приватних гаражів, а також автомобілів. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, і частина квартир згоріла вщент унаслідок влучення.

Фокус також писав про те, що 20 лютого російські військові атакували Херсон запальними снарядами. О 22:38 пролунав сигнал повітряної тривоги. Після цього місцеві жителі помітили в небі білі крапки, схожі на феєрверк. Це були запальні заряди, якими противник атакував місто.