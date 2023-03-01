Обстрел 1 марта: под удар попали Полтавская и Сумская области
По информации главы ОВА Дмитрия Лунина, удар был нанесен по инфраструктуре Полтавской области. Также была информация о взрывах в городе Сумы, при этом воздушная тревога не объявлялась.
В среду, 1 марта, ВС РФ нанесли ракетные удары по территории Украины. После 19.00 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В 19.12 об угрозе ракетного удара у себя в соцсетях написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — написал Лунин.
Воздушная тревога продолжалась чуть больше часа. По свидетельствам очевидцев, в Кременчугском районе были слышны несколько взрывов. Сообщалось и о взрывах в самом городе.
Сумская область
Пресс-служба Сумской ОВА сообщила, взрывы слышали и в приграничной со страной-агрессором областью.
Сообщалось о взрывах в городе Сумы, при этом воздушная тревога не объявлялась.
По данным мониторингового сервиса Warmonitor, было по меньшей мере две ракеты Х-22 и одна фальш-цель.
Вечером 1 марта воздушная тревога звучала дважды – в 10 областях Украины, кроме Полтавской и Сумской. Но уже в 19.20 по регионам стали отменять воздушную тревогу.
В сводке Сумской ОВА говорилось о том, что во время время вечерней воздушной тревоги, около 19.00, сработала ПВО.
По состоянию на 21.00 1 марта, в течение дня россияне обстреляли 5 местных территориальных общин: Новослободская, Краснопольская, Эсманская, Шалыгинская, Белопольская. Зафиксирован 31 прилет. Среди прочего, для обстрела приграничного региона использовалась ствольная артиллерия калибра 152 мм и минометы.
Чернобаевка: попавший в дом снаряд не сдетонировал
Херсонская ОВА сообщала о последствиях обстрела Чернобаевки. Здесь чудом не случалось трагедии. Во время удара по жилому дому, в котором находился годовалый ребенок, попавший в дом снаряд не сдетонировал.
"Несколько часов назад российская артиллерия атаковала Чернобаевку. Враг прицельно ударил по дому местных жителей", — говорится в публикации.
Во время удара в доме находился годовалый мальчик, в детской были выбиты окна, ребенка с травмами доставили в больницу.
Жизнь мальчика вне опасности, он с мамой еще в течение нескольких дней пройдет лечение, затем их выпишут.
Ранее Фокус сообщал, что выяснилось, откуда ВС РФ обстреливают деоккупированный Херсон. Журналисты проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что военная база оккупантов может находиться в городе Голая Пристань, а также между селами Забарино и Старая Збурьевка.
Напомним, что, по информации мэра Ивана Федорова, в Мелитополе была взорвана база ВС РФ.