Обстрел 1 марта: под удар попали Полтавская и Сумская области

По информации главы ОВА Дмитрия Лунина, удар был нанесен по инфраструктуре Полтавской области. Также была информация о взрывах в городе Сумы, при этом воздушная тревога не объявлялась.

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В среду, 1 марта, ВС РФ нанесли ракетные удары по территории Украины. После 19.00 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В 19.12 об угрозе ракетного удара у себя в соцсетях написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — написал Лунин.

Воздушная тревога продолжалась чуть больше часа. По свидетельствам очевидцев, в Кременчугском районе были слышны несколько взрывов. Сообщалось и о взрывах в самом городе.

Сумская область

Пресс-служба Сумской ОВА сообщила, взрывы слышали и в приграничной со страной-агрессором областью.

[ + – ] Сообщение о взрывах в Сумской области

Сообщалось о взрывах в городе Сумы, при этом воздушная тревога не объявлялась.

По данным мониторингового сервиса Warmonitor, было по меньшей мере две ракеты Х-22 и одна фальш-цель.

Вечером 1 марта воздушная тревога звучала дважды – в 10 областях Украины, кроме Полтавской и Сумской. Но уже в 19.20 по регионам стали отменять воздушную тревогу.

В сводке Сумской ОВА говорилось о том, что во время время вечерней воздушной тревоги, около 19.00, сработала ПВО.

По состоянию на 21.00 1 марта, в течение дня россияне обстреляли 5 местных территориальных общин: Новослободская, Краснопольская, Эсманская, Шалыгинская, Белопольская. Зафиксирован 31 прилет. Среди прочего, для обстрела приграничного региона использовалась ствольная артиллерия калибра 152 мм и минометы.

Чернобаевка: попавший в дом снаряд не сдетонировал

Херсонская ОВА сообщала о последствиях обстрела Чернобаевки. Здесь чудом не случалось трагедии. Во время удара по жилому дому, в котором находился годовалый ребенок, попавший в дом снаряд не сдетонировал.

"Несколько часов назад российская артиллерия атаковала Чернобаевку. Враг прицельно ударил по дому местных жителей", — говорится в публикации.

Во время удара в доме находился годовалый мальчик, в детской были выбиты окна, ребенка с травмами доставили в больницу.

Жизнь мальчика вне опасности, он с мамой еще в течение нескольких дней пройдет лечение, затем их выпишут.

[ + – ] О состоянии ребенка рассказала директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк.

Ранее Фокус сообщал, что выяснилось, откуда ВС РФ обстреливают деоккупированный Херсон. Журналисты проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что военная база оккупантов может находиться в городе Голая Пристань, а также между селами Забарино и Старая Збурьевка.

Напомним, что, по информации мэра Ивана Федорова, в Мелитополе была взорвана база ВС РФ.