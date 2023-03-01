"Курить взрывоопасно". На аэродроме Мелитополя взорвали базу ВС РФ, — мэр города (карта)

По словам Ивана Федорова, первые звуки, напоминающие взрывы, раздались в районе аэропорта и военной базы ВС РФ в 13:00. Чуть позже над местом инцидента поднялся черный дым.

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В среду, 1 марта, на аэродроме захваченного ВС РФ Мелитополя произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем официальном Телеграм-канале.

"Память у оккупантов Мелитополя короткая, как у окуней. Почти каждый месяц р*шисты забывают, что курить на мелитопольском аэродроме – взрывоопасно", — написал Федоров.

Мэр уточнил, что имел в виду взрыв на базе российских захватчиков, размещенной на аэродроме в Мелитополе. Около 13:00 там раздались взрывы, а через полчаса в районе места инцидента стал виден черный дым.

Федоров также напомнил, что за год полномасштабного вторжения оккупантов взрывы на базе ВС РФ в Мелитополе происходили более десяти раз.

"Ждем, когда начнут вывозить ликвидированных", — резюмировал городской голова.

[ + – ] На аэродроме неподалеку Мелитополя произошел взрыв на военной базе оккупантов

Напомним, в середине февраля мэр Мелитополя сообщил о том, что в оккупированный город заехала тысяча "вагнеровцев". Он добавил, что аналогичная ситуация происходит и с техникой. В Запорожской области количество вражеской техники выросло.

Фокус также писал, что 3 февраля под Мелитополем была уничтожена военная база ВС РФ. Потери россиян после "бавовны", как утверждал Иван Федоров, исчислялись сотнями, поскольку в госпиталь прибыло сразу восемь грузовых автомобилей с ранеными.